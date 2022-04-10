Завод «Мотор Сич» останавливает работу

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране заставляет закрываться многие предприятия. Сотрудники «Мотор Сичи» получили соответствующее распоряжение и уходят на простой до ноября 2020 года.

Запорожский авиадвигателестроительный завод «Мотор Сич», который с 2018 года контролируют китайские инвесторы (75% выкупила Beijing Skyrizon), остановит работу и отправит сотрудников в простой до конца ноября, пишет Silk Bridge. Сотрудников предприятия ознакомили с соответствующим приказом по заводу.

Руководство «Мотор Сичи» объяснило принятые меры ухудшением эпидемиологической ситуации. Отмечается, что в простой отправят сотрудников отделов и управлений, работников неосновных служб цехов, а также сотрудники предприятия старше 60 лет.

На новый режим работы завод переходит с понедельника 16 ноября. В период простоя сотрудникам обещают выплачивать 2/3 от оклада. Ранее сообщалось, что с 2018 года китайские собственники завода уволили с предприятия более 4,5 тыс человек.

С 2018 года 75% акций предприятия принадлежит китайской компании Beijing Skyrizon. На остальные 25% претендовал государственный «Укроборонпром», а сейчас - DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского.