Завод «Массандра» оккупанты хотят продать с аукциона

Оккупационная власть Крымского полуострова хочет продать с аукциона уникальный винный завод. Одна из главных достопримечательностей Крыма - «Производственно-аграрное объединение Массандра» может стать обесцененным лотом.

Как известно, аукцион назначен на 14 декабря, а вот 8 декабря завершилась регистрация участников. В свою очередь в Министерстве по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий говорят — в отношении лиц, причастных к продаже предприятия, а также — покупателей, введут санкции.

Ведь то, что сейчас происходит — является нарушением закона. Поэтому, ведомство будет инициировать национальные и международные санкции. О том, что уникальный завод хотят приватизировать стало известно еще в конце мая.

А летом парламент оккупированного Крыма разрешил приватизацию госпредприятия, хотели провести без оценочной стоимости и аудита по заниженной стоимости.

По словам Николая Бойко — который возглавлял предприятие 29 лет — сумма в 9 миллионов долларов, в которую оценили все предприятие, заниженная в сотни раз. Ведь только коллекция вин из миллиона бутылок оценивается в сотни миллионов долларов, а балансовая стоимость виноматериалов — в более чем 36 миллионов долларов.

Впрочем, самое главное — это сам завод, филиалы и земли от Фороса до Судака, на которых расположены виноградники — их площадь почти 4000 гектаров, что после приватизации могут распродать по частям заинтересованным лицам. Напомним, что начальная стоимость предприятия была объявлена в больше, чем 70 млн долларов. По состоянию на сейчас владельцем акций является Министерство имущества Крыма.

Разговоры о продаже были еще в прошлом году — Владимир Константинов в начале февраля 2019 говорил, что предприятие не должно находиться в государственном управлении.