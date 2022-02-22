Завод Кобзаренко первый в Украине представил алюминиевый полуприцеп, способный перевозить до 90 кубов груза

18:01 21 Февраль Киев, Украина

Завод Кобзаренко представил на международной агропромышленной выставке «Зерновые технологии» новинку для «зеленой» энергетики – алюминиевый полуприцеп-щеповоз АРС-90 с подвижным полом.



Об этом рассказал маркетолог Завода Кобзаренко Николай Лисовенко.

«Мы первые из отечественных производителей разработали такой полуприцеп-щеповоз, которому нет аналогов в Украине. Облегченный вес алюминиевого полуприцепа позволяет перевозить до 90 кубов груза, что значительно сокращает логистические расходы предприятия. Мы изготовляли его для перевозки привоя, но можно также транспортировать им и шелуху подсолнечника. Подвижный пол Cargo Floor с 21 движущейся планкой позволяет выгрузиться без подъема кузова. Полуприцеп имеет европейскую комплектацию: оси SAF INTRADISC с дисковым тормозом и усиленным подшипниковым узлом, имеющим гарантию 6 лет; двухскоростные опорные домкраты SAF с нагрузкой 24 т, и тому подобное», – рассказывает Николай Лисовенко.

Передняя ось может подниматься и опускаться как вручную, так и автоматически. Кузов изготовлен из износостойкого алюминия, а окантовка выполнена специальными профилями толщиной 50 мм и двойным резиновым уплотнением.



Собственная масса АРС-90 составляет 7,4 т, полная – 36 т, габариты – 13,5 х 2,54 х 3,98 м.