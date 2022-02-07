Затока и Каролино-Бугаз провели первый туристический форум и впервые заговорили о своей стратегии

15:15 22 Сентябрь Киев, Украина

Затока и Каролино-Бугаз - эти два населенных пункта в рамках реформы децентрализации объединились одними из самых последних в Одесской области. Единая объединенная территориальная громада (ОТГ) получила в наследство и единые проблемы: полное отсутствие стратегии развития, канализационный коллапс, мусорное "перенапряжение" и странный механизм управления, при котором представители местной власти пытаются рулить ситуацией прямо из-под ареста. Памятуя о старой поговорке, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, представители местной громады решились на конкретные действия.

Первый туристический форум Каролино – Затока 2020, прошедший 19 и 20 сентября, номинально был посвящен задаче продления туристического сезона. Долгие годы полноценными в плане туризма здесь остаются всего три летних месяца, тогда как все остальное время почти вся инфраструктура сворачивается. Организатор форума Станислав Клименко решил расширить тематику рассматриваемых проблем, приглашая экспертов и спикеров. Забегая наперед отметим, что в этом он точно не прогадал.

Владельцы и директора местных баз отдыха изначально пришли на форум в качестве гостей, но уже на фоне первого спикера (а им стал и.о. директора КП «Бюро регионального развития» Александр Славский) начались вопросы, обсуждения и предложения начать взаимодействовать. В таком режиме пронеслись оба форумных дня, когда дискуссии могли длиться даже дольше, чем сами выступления спикеров.

Главной проблемой ОТГ все местные бизнесмены в один голос называли полное безвластие: даже установить общественный туалет за свой счет без серьезной взятки им не позволяют. Никакой стратегии у ОТГ нет и не было, в связи с чем было решено взять инициативу в свои руки и начать разработку таковой совместном с учеными из Одесского национального экономического университета (которые, к слову, разработали и успешно внедрили ряд стратегий в Херсонской, Николаевской и Одесской областях).

Представители туристической отрасли тоже сошлись в едином мнении о ситуации. По их словам, продлить туристический сезон в Затоке и Бугазе - не проблема, они сами хоть завтра готовы начать предлагать подобные туры своим клиентам. Другой вопрос, что для готовности работать в межсезонье ОТГ просто обязана решить целый спектр своих собственных вопросов, а здесь у нас и проблема канализации (тонкий аромат которой в прямом смысле витает в воздухе), и отсутствие газификации (которая сократит затраты турбаз в межсезонье в разы), и благоустройство (в первую очередь - в юридическом смысле) пляжной линии. И, конечно же, создание понятных и простых правил вместо привычного здесь коррупционного «решалова».

Организатор форума Станислав Клименко договорился со многими экспертами и гостями о взаимодействии для решения конкретных проблем. Например, уже в ближайшее время в Затоке пройдет фестиваль сыра и вина - первого события, призванного привлечь в ОТГ на отдых туристов именно в межсезонье. Свою помощь по целому ряду вопросов развития Затоки и Бугаза предложили представители пляжного комплекса "Белый медведь", которых поддержали владельцы баз "Горный орел", "Гранд Море", «Карпаты» и другие. Прямо здесь же заговорили о возможности подписания контрактов на сотрудничество представители туроператора "Аккорд-Тур" - бизнес действительно взялся за дело.

В итоге форум значительно превысил отведенное ему время: дискуссии продолжались, предложения обсуждались, коммерческие союзы заключались прямо здесь же. И все в один голос говорили одно: такой форум - это лишь начало необходимого движения, поэтому нельзя не только останавливаться, но и сбавлять обороты. Ведь если не взяться за проблемы ОТГ сегодня, то уже завтра вместо продления сезона можно будет столкнуться с бурлящим по улицам содержимым всех местных туалетов.

Остается лишь наблюдать, сумеют ли местные бизнесмены и общественники осилить задачу полноценной самоорганизации в Затоке и Каролино-Бугазе. Ну и, конечно, пожелать им успехов.