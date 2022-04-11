Засуха, протесты и подорожание перевозок приведут к увеличению цен на кофе

Погодные условия подняли мировые расценки на кофе. Такое заявление сделали эксперты по анализу цен на рынке. В июне цены на кофе достигли своего пятилетнего максимума, что привело к увеличению стоимости продукции. Также в 2021 году зафиксировано повышенное потребление этого продукта – впервые с 2017 года потребление превышает производство.

Цены на робусту повысились более чем на 30% за последние три месяца - до 1749 долларов за тонну, что является максимумом за последние два года.

Основными причинами подорожания кофе эксперты называют сильнейшие за последнее столетие засухи в Бразилии, протесты в Колумбии и резкий рост стоимости морских перевозок. Кроме того, Бразилия вступила в межгодовой период своего двухлетнего цикла урожая, и неопределенность относительно объемов производства удерживает производителей от продажи значительных объемов.

В Минсельхозе США подсчитали, что в 2021 году население употребит около 165 млн стандартных мешков кофе весом 132 фунта (примерно 60 кг) - это на 8,1 млн больше, чем в прошлом году. А мировое производство сократится до 164, 8 млн мешков. Розничная стоимость кофе пока остается неизменной, но вскоре цены на кофе поползут вверх, как в США и Европе, так и в Украине.

Украина за последний год импортировала около $48,4 тыс. тонн кофе. Есть у нас и свои производители, продукция которых пользуется большим спросом. В частности, по разным оценкам, рынок кофе в Украине обслуживает более полутора тысяч крупных и мелких производств.