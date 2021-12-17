Зарплаты в агросекторе: средние показатели по регионам

13:26 04 Август Киев, Украина

Государственная служба статистики Украина опубликовала сравнительный анализ май 2019-май 2020. Согласно данным средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве выросла на 6,1%. В денежном эквиваленте это зарплата около 9508 гривен.

Так, средняя зарплата в сельском хозяйстве в июне выросла на 5,1% — до 9461 гривен.

Следует отметить, что уровень зарплат в агросекторе за первую половину 2020 года был на 9,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, среднемесячная зарплата за этот период составила 9128 гривен.

Напомним, что во время карантина лидирующие позиции среди трудоустройства соискателей по виду экономической деятельности заняли сельское хозяйство, промышленность и отрасль торговли.

Сельское хозяйство дало работу 54% мест, в перерабатывающую промышленность трудоустроилось 13% безработных, а торговля обеспечила работой 11% лиц от общего числа соискателей работы.

Ранее сообщалось, что в Украине озвучили топ областей, в которых граждане получают самый высокий уровень заработной платы. Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что в список лидеров по уровне заработка попали город Киев — 16393 гривны, Донецкая область — 12445 гривен, Киевская область — 11795 гривен, Днепропетровская область — 11655 гривен.