Зарплаты в аграрном секторе – кто сколько получает?

15:15 02 Октябрь Киев, Украина

Аграрный сектор – один из самых бедных в Украине. И это выражается не только в недостатке финансирования и поддержки от государства, но и в оплате труда. Впервые за несколько лет, зарплаты в аграрном секторе выросли.

Средняя зарплата в Украине в сельском хозяйстве в январе-августе 2020 составила 9367 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Этот показатель на 11,1% выше зарплаты, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, заработная плата работников сельского, лесного и рыбного хозяйств в августе 2020 составила 9552 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в августе 2020 составила 11446 грн. Этот показатель в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

За последние 12 месяцев размер средней номинальной заработной платы увеличился на 8,6%.