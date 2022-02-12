Зарплаты украинцев в Польше - подробности

Трудовая миграция украинцев в Польшу обусловлена достаточно высоким уровнем оплаты труда простых рабочих профессий. Также, именно Польша не закрыла въезд для работников из Украины во время пандемии. О том, какие деньги зарабатывают украинцы в Польше – разбирались наши журналисты.

Как рассказала директор департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Анна Джоболда, в 2021 году минимальная ставка в Польше выросла до 13,78 злотых нетто за час (нетто - сумма после отчисления всех налогов). Это означает автоматическое повышение зарплаты для работников в этом году в среднем на 300 злотых/месяц.

Украинцы, работающие на производстве, зарабатывают 2,5-4 тыс. злотых (18,5-30 тыс. гривен) в зависимости от того, работают они 8 или 12 часов в сутки. Аналогичные зарплаты и на логистических складах, где ставка составляет 13,8-14,5 злотых/час, или на предприятиях пищевой промышленности.

А вот высококвалифицированные работники, например сварщик или электрик, получают больше – 3,5-4,5 тыс. злотых в месяц (26-33 тыс. гривен).

Так как на производстве есть стабильный спрос на рабочую силу, большинство украинцев трудятся там. Это предприятия пищевой промышленности – рыбзаводы, мясокомбинаты, производство замороженных продуктов, а также логистические склады, где в пандемию стабильно много работы. Также работают наши соотечественники и на предприятиях электроники и мебельной отрасли.