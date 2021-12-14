Зарплаты сотрудников «Укрзалізниці» поднимут

С 01 июня на «Укрзалізниці» ожидается повышение заработной платы. Руководство рассчитывает, что повысит выплаты работникам на 10%. Однако повышение оплаты труда стоит ждать только тем работникам, чьи зарплаты не выше 30 000 гривен.

Укрзализныця и профсоюзы договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Кроме того, стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября этого года.

Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. гривен. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.