Зарплата в банках: кто сколько получает

Финансовые учреждения всегда были престижным местом работы во все времена. В современном мире к просто «хорошему месту» прилагается социальный пакет, финансовая поддержка, бонусы для лучших сотрудников. О том, сколько получают в украинских банках – узнавали наши журналисты.

Как формируется зарплата сотрудника банка

Зарплата менеджера, кассира или рядового сотрудника финучреждения напрямую зависит от уровня минимальной заработной платы в Украине. На начало 2021 года этот показатель составлял 4 830 грн после вычетов всех налогов, что в переводе на иностранную валюту не превышает $171.

Исходя из этого показателя и рассчитывается заработная плата каждого сотрудника, включая банковских служащих.

Причем требуются как рядовые сотрудники, так и менеджеры среднего и высшего звена. Украинские банки готовы предложить такие зарплаты:

кассир в отделении банка: 12-15 тыс. грн;

администратор отделения банка: 8-11 тыс. грн;

экономист: 8-9 тыс. грн;

оператор контактного центра: 17-25 тыс. грн;

инкассатор: 12-14 тыс. грн;

менеджер по продажам банковских продуктов: 15-45 тыс. грн.

Больше всего в банках получают управляющие, программисты и разработчики приложений. Таким сотрудникам готовы платить до 160 тыс. грн.

Украина давно стремится к европейскому уровню жизни, однако по уровню оплаты остается далеко позади других стран. Например, вот зарплаты некоторых сотрудников европейских банков: