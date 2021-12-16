Зарплата в IT – сколько получают разработчики?

12:28 28 Июль Киев, Украина

Эксперты портала DOU провели опрос, результатом которого стала информация о зарплате разработчиков в Украине. Согласно данным средний чек такого работника в июле 2020 года - 2300 долларов в месяц. Серьезного роста в оплате труда за последние 7 месяцев в стране не произошло.

Среди опрошенных разработчиков наибольшая доля Software Engineers (46%), далее следуют категории Senior Software Engineers (24%) и Junior Software Engineers (17%). Топ-3 городами проживания среди разработчиков и дальше является Киев (44%), Харьков (14%) и Львов (13%).

Средние зарплаты:

средняя зарплата разработчика в Украине составляет $ 2300 в месяц (после налогообложения), согласно данным опроса за июнь 2020 года;

Junior SE, SE и Senior SE в Киеве получают $ 800, $ 2200 и $ 4000 соответственно;

в других городах, если сравнивать с Киевом, Junior SE получают в среднем на $ 100-150 меньшую зарплату. Для SE и Senior SE такая разница может достигать $ 700-1000;

на самую высокую оплату труда разработчик JavaScript, C # /. NET и Java (самые популярные языки программирования) может рассчитывать в Киеве - $ 2350, $ 2800 и $ 3000 соответственно;

Scala и Go-разработчики в Киеве получают $ 4000;

в Senior Back-end разработчиков зарплата $ 3750, в Junior Front-end - $ 650.

Также отмечается, что для Junior SE самой высокооплачиваемой будет работа в продуктовой компании - $ 800. Для Senior SE и SE оплата труда в аутстафинговий, продуктовой компании или стартапе более или менее одинаковая, на уровне $ 3800-3900 для Senior SE и $ 1800-2000 для SE.