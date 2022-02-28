Зарплата украинцев продолжает падать

16:05 05 Октябрь Киев, Украина

Не смотря на явное улучшение экономической ситуации в стране, в Украине отмечается снижение зарплат на предприятиях. Среди причин – множество факторов, как внутренне, так и внешнеэкономических.

Средняя заработная плата в Украине уменьшилась уже в конце августа 2020 году на 3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин: карантин, экономический кризис, инфляция, девальвация гривны.

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в 2020 году составляет 11 446 грн., по сравнению с прошлым 2019 (10537 грн.) Она выросла на 8,6 процентов. Наибольшую зарплату - 19 827 грн. получили работники сферы «Информация и телекоммуникации», а наименьшая - 6224 грн. была в сфере «Временное размещение и организация питания».

Но, сравнивая среднюю зарплату за август и июль 2020, обнаруживаем уменьшение на 3%. Среди причин - карантин, экономический кризис, инфляция, девальвация гривны - необходимо учесть еще и «сезонный» фактор, поскольку традиционно большую зарплату начисляют в конце года в декабре и в июне-июле во время летних отпусков.