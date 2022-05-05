Запуск проекта "е-Предприниматель" в приложении "Дія"

В Украине теперь можно будет оформить свой бизнес не выходя из дома. Кабмин утвердил экспериментальный проект "е-Предприниматель" в приложении "Дія", в котором можно зарегистрироваться нажатием всего нескольких кликов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Открыть малый бизнес станет еще проще. Для развития бизнеса в Украине правительство запускает экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" с помощью портала "Дія". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель", – отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, на портале "Дія" можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация физического лица-предпринимателя, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или НДС) или получить различные лицензии.
Отмечается, что внедрять соответствующий экспериментальный проект планируется в течение двух лет.
"Открыть малый бизнес станет еще проще. Для развития бизнеса в Украине правительство запускает экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" с помощью портала "Дія". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель", – отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, на портале "Дія" можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация физического лица-предпринимателя, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или НДС) или получить различные лицензии.
Отмечается, что внедрять соответствующий экспериментальный проект планируется в течение двух лет.
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