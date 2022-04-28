Запрет на экспорт металлолома

15:41 27 июля Киев, Украина

Поднятие цен на сырье, в том числе на металлолом негативно отразилось и на его экспорт.

ФДС выдвинула свои предложения правительству Украины ввести мораторий на экспорт металлолома. Об этом в понедельник, 26 июля, пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРУ премьер-министру Денису Шмыгалю.



Свое требование они аргументировали тем, что после восстановления мировой экономики после коронакризиса резко выросли цены на сырье, в том числе на металлолом. Это привело к росту его экспорта.



"Экспортная пошлина на металлолом в размере 58 евро за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку его соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн тонн. А это половина заготовки лома в 2020 году", - говорится в письме.



Как подчеркнули в ФРУ, металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.



"Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 тонн железной руды и 740 кг угля", - пояснили в федерации.



Как известно, пошлина в 58 евро за тонну экспорта металлолома действует в Украине до 2026 года.