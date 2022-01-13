Запорожский ЖРК получит новую подъемную машину от Corum Group

Крупный по масштабу заказ для производства получил «Корум Дружковский машиностроительный завод», который является одним из подразделений машиностроительной корпорации Corum Group. Заводу предстоит спроектировать и построить подъемную машину Ц-3х1,9 для Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК). Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.

Стороны заключили контракт на производство оборудования в рамках проекта по строительству Южного вентиляционного ствола №2 для ЗЖРК.

Подъемная машина Ц-3х1,9 поможет шахтостроителям в сооружении 355-метрового вертикального ствола, подчеркивает Corum Group.

«Машину с трехметровым барабаном смело можно назвать топовой. Комплектацию механической и электрической частей Ц-3х1,9 реализуют на базе передовых конструкторских решений: в составе машины будут применены подшипники европейского производителя и тормоза гидравлические дисковые. Также там будут использованы частотно-регулируемый привод для управления электродвигателем и микропроцессорная техника в системе управления подъемной установкой и сигнализации. Такой комплект обеспечит скорость перемещения сосуда по стволу до 8 м/с при максимальной статической нагрузке каната до 14 т», – заявил Евгений Петров, менеджер по инфраструктурному оборудованию Corum Group.

На период строительства подъемная машина Ц-3х1,9 будет обслуживать бадьевой подъем, а после окончания строительства ее переоснастят для работы с клетью неопрокидной.

Машина сможет работать в три этапа:

Работа с бадьей; Работа клетью с отметки -340 м; Работа клетью с отметки -640 м.

Подъемная машина Ц-3х1,9 будет поставлена с расширенным комплектом электрооборудования: в него включено всё необходимое для обеспечения не только энергоснабжения машины, но и машинного зала. Монтаж машины на ЗЖРК намечен на первый квартал 2022 года.

По условиям контракта, «Корум Шахтспецстрой» с нуля построит вентиляционный ствол и сопутствующие ему строения. Подразделение «Корум Дружковский машиностроительный завод» разработает и произведет для оснащения ствола подъемную машину Ц-3х1,9. А специалисты сервисной службы Corum Repair смонтируют и наладят это оборудование на территории рудника.

«Строительство и оснащение ЮВС №2 − это масштабный и амбициозный проект, который реализуется в рамках принятой Стратегии развития компании до 2030 года и демонстрирует высокую экспертизу Corum в сфере шахтостроения», – сообщил Михаил Потапов, генеральный директор Corum Group.

Запуск комплекса ЮВС №2 позволит комбинату поддержать уровень добычи в целом по руднику на уровне 4 500 тыс. т железной руды в год. Этот проект позволит ЗЖРК вести отработку запасов Переверзевского месторождения железных руд (оценка запасов – более 350 млн. т).

Напомним, что «Корум Шахтспецстрой» намерен в 3,5 раза увеличить продажи в 2025 году. Расширение объема и диверсификация услуг шахтостроения является одним из направлений развития Corum Group до 2030 года.

Corum Group – крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине. Он входит в состав энергетического холдинга ДТЭК.