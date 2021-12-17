«Запорожкокс» ввел в эксплуатацию новое оборудование

11:18 29 Июль Киев, Украина

Одно из предприятий группы "Метинвест" - ЧАО "Запорожкокс" получило 11 миллионов гривен на модернизацию производства. Компания ввела в в опытно-промышленную эксплуатацию новую мини-градирню для охлаждения технической воды цеха смолоперегонного производства.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, градирня турецкой компании Dalgakiran производительностью более 500 куб. м/час предназначена для охлаждения технической воды, которая используется в процессе дистилляции смолы для охлаждения получаемых фракций и в производстве гранулированного пека.

При этом уточняется, что новая градирня охлаждает воду до оптимальных температур, что обеспечивает стабильный выпуск продукции с требуемыми качественными характеристиками и продлевает срок службы агрегатов. Ранее охлаждение теплообменной аппаратуры и конвейерных лент линий грануляции смолоперегонного производства происходило через центральную систему водоснабжения. Новая градирня работает в автономном режиме, что позволяет оперативно регулировать объем подачи и температуру воды в зависимости от производственных нужд цеха.

Градирня имеет замкнутый цикл – после использования охлажденной воды на теплообменной аппаратуре и линиях грануляции пека вода повторно возвращается на градирню для охлаждения. Сброс промышленных вод, как и на других водных объектах "Запорожкокса", полностью исключен. При этом напоминается, что предприятие свыше 15 лет не осуществляет сброс воды во внешние сети, за счет замкнутого цикла водоснабжения производственных и технологических процессов.

Особенностью новой градирни является использование в качестве основного материала полипропилена, который снизит вероятность образования коррозии и органических веществ, а также устойчив к воздействию ультрафиолета. Это позволит минимизировать внеплановые остановки оборудования, увеличить межремонтный период.