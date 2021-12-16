ЗАО "Филип Моррис Украина" опубликовало отчет за 2020 год

Осветив отчет по деятельности за 2020 год, табачная компания ЗАО "Филип Моррис Украина" указала на повышение прибыли. Один из крупнейших табачных поставщиков в стране, повысил свои обороты на 5% - в 2020 году прибыль составила 2,73 млрд гривен.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год выросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность ЗАО по итогам года увеличилась на 28,4% - до 8,63 млрд грн.

Указывается также, что на годовом собрании акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на осуществление компанией крупных сделок совокупной стоимостью до 40 млрд грн, которые до 30 апреля 2022 могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, в ходе собрания планируется утвердить основные направления деятельности ЧАО, к которым относятся дальнейшее наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента продукции компании.