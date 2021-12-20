Закрыли последнюю угольную шахту Англии

Шахты Англии и знаменитые английские трудяги-шахтеры постепенно уходят в историю. Закрыта последняя шахта. Старинная шахта Bradley Mine, что расположена в северном графстве Англии Дарем, поставляла уголь королевству в течение двухсот лет.

В сообщении издания Sky News говорится, что открытый угольный карьер, где добывалось 150 тысяч тонн угля в год, решили закрыть после того, как провалились планы по расширению участка добычи. Защитники окружающей среды боролись против этих планов – и победили.

"Это плохая новость для шахтеров, работающих здесь, особенно в свете того, что Великобритании все еще нужно почти 8 млн тонн угля в год. Этот спрос в основном удовлетворяется за счет импортных поставок, которые поступают из России и США", – говорится в сообщении.

В Шотландии и Уэльсе до сих пор действует несколько небольших шахт. Но последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года.

Угольная промышленность Англии много лет была в упадке. Забастовки шахтеров, массовые увольнения и ожесточенные протесты из-за закрытия шахт в 1980-х годах не смогли спасти ее.

Последняя глубокая шахта в Келлингли в Северном Йоркшире закрылась пять лет назад. С тех пор местный уголь добывался только из открытых шахт, таких как Bradley Mine.

Напомним, шахты в Украине будут закрывать по примеру Польши и Греции. Так называемую трансформацию угольных регионов поможет Украине осуществить Всемирный банк.

Также сообщалось, что Кабмин работает над пилотным проектом закрытия шахт.