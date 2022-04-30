Закон об инвестнянях ушел на доработку

Законопроект об больших инвестициях (инвестняни) в Верховной Раде был отправлен на доработку. Законопроект 3760 гласил об инвестиции проектов через государственную поддержку.

За законопроект проголосовали всего 44 народных депутата при необходимых 226 голосах, за то, чтобы отправить его на повторное чтение - 245 народных избранника.

По словам председателя профильного Комитета по вопросам экономического развития, депутата Слуги Народа Дмитрия Наталухи законопроект стал разбалансированным из-за ряда поправок.

"Это закон, если он будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, он просто не будет работать. Поэтому мы бы предлагали проголосовать на повторное второе чтение этот закон, доработать, найти общий язык с теми коллегами, которые не предоставили голоса, и повторно вынести его в зал", - сказал Наталуха.

Законопроект предусматривал создание инвестиционного офиса, имеющего статус госучреждения. Этот офис предоставлял бы инвесторам господдержку в виде налоговых льгот, предоставления права на пользование земельным участком, обеспечения объектами инфраструктуры за счет государства.

При этом предусмотрено, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Предполагается, что размер инвестиций в проект должен превышать сумму, эквивалентную 30 миллионам евро. Проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключение составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).