Задолженность по заработной плате: на Прикарпатье людям должны 207 млн грн

Просроченные выплаты заработной платы, к сожалению, не новость для украинцев. По всем регионам населению должны миллионы гривен. Прикарпатье – не исключение. Там населению должны 207 млн гривен.

Об этом шла речь сегодня на совещании у председателя Ивано-Франковской ОГА.

«Для области 207 млн - это очень высокая задолженность. Я обращаюсь к каждому руководителю, направляйте свои остатки средств на выплату заработных плат. Люди работают и должны получать зарплату. Мы готовы помогать и поддерживать, но вы должны понимать, почему так сильно раздутые штаты», - подчеркнула глава ОГА Светлана Онищук.

Наибольшая задолженность в городском бюджете Ивано-Франковской территориальной общины - 129 млн. грн. Также много задолжали в Снятинской, Тлумачской, Долинской, Витвицкой, Брошневской ТО и ряде других.