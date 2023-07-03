За продажу нефти в Индию россия получает китайский юань - СМИ

18:27 03 июля Киев, Украина

Как сообщают источники в индийском правительстве, все больше нефтепереработчиков страны стали рассчитываться за импорт российской сырой нефти китайскими юанями. После удара соответствующих санкций москва была вынуждена перенаправить экспорт своих энергоносителей на восток, и именно Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Но проблемой остаются расчеты.

Теперь для сделок с российскими поставщиками все большее значение приобретает юань, роль которого в финансовой системе россии стремительно возросла после лишения москвы доступа к финансовым сетям доллара и евро. Китай также рассчитывается юанями за большую часть импорта энергоресурсов из россии, ставшей крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.

Собеседники издания рассказали, что крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране Indian Oil в июне стал первым государственным нефтеперерабатывающим предприятием, оплачивавшим некоторые партии российской нефти в юанях.

По меньшей мере, два из трех крупных частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также платят за часть российского импорта в юанях.

Рост платежей в юанях подтолкнул усилия Пекина по интернационализации своей валюты, поскольку китайские банки лоббируют ее использование почти исключительно для торговли российской нефтью.

Стоит отметить, что в марте Reuters со ссылкой на индийских правительственных чиновников и банковские источники сообщило, что Индия попросила банки и трейдеров избегать использования юаня для оплаты российского импорта из-за политических разногласий и территориальных конфликтов с Китаем.

Импорт Индией российской сырой нефти вырос до рекордных показателей в мае, причем российское сырье составило 40% общего импорта нефти Индией по сравнению с 16,5% годом ранее. Из-за более дешевой нефти из рф Индия уменьшила закупки из Ирака и Саудовской Аравии.

В мае Государственный банк Индии, главный кредитор страны и ключевой банкир для государственных нефтеперерабатывающих заводов, отклонил запрос Indian Oil на платеж в долларах за груз, доставленный Роснефтью.

В июне Indian Oil воспользовалась услугами частного индийского кредитора ICICI Bank для урегулирования торговли с Роснефтью, заплатив поставщику в китайских юанях.

Индия является ведущим покупателем российской нефти марки Urals. Страна заполнила нишу, оставленную европейскими покупателями после введения антироссийских санкций.