За неделю сжиженный газ на украинских АЗС подорожал на 33 копейки за литр

11:55 18 июля Киев, Украина

Минувшая неделя, с 9-го по 16 июля, продемонстрировала рост цен на сжиженный газ по всей стране, в среднем автогаз подорожал на 33 копейки за литр. Ведущие трейдеры связывают это с манипуляциями "Роснефти".

Об этом сообщило enkorr, ссылаясь на данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".



Так, в сетях



На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto газ подорожал в среднем на 35 и 22 коп., до 15,85 и 15,58 грн/л. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп. – до 16,19 грн/л. Так, в сетях АЗС OKKО и WOG автогаз вырос в цене в среднем на 1 грн и 80 коп., до 16,99 и 16,78 грн/л соответственно. На заправках SOCAR газ подорожал на 50 коп., до 16,48 грн/л.На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto газ подорожал в среднем на 35 и 22 коп., до 15,85 и 15,58 грн/л. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп. – до 16,19 грн/л.





Сети AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" и другие подняли цены в среднем на 10–80 коп. за литр сжиженного газа. Эксперты "Консалтинговой группы А-95" отметили, что оптовые цены на газонаполнительных станциях с 9-го по 16 июля выросли на 950 грн, до 26,3 тыс грн за тонну.