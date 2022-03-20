За год газ в Европе вырос в цене в 6 раз

За последний год европейский рынок газа ощутил серьезное повышение цен. Эксперты отмечают, что тарифы выросли почти в 6 раз. Как опубликовал в своих социальных сетях гендиректор "Оператора ГТС Украины" – газ в Европе достиг своего 13-летнего максимума.

Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) 19 июня - 29,575 евро за МВт/ч.16 июня Сергей Макогон заявил, что газ в Европе дорожает из-за нескольких факторов:

в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты;

активно стартовал "сезон охлаждения" в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров.

Однако не исключен и политический фактор роста цены на газ.

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но Газпром не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2" и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу.

Глава "Оператор ГТС Украины" отметил, что украинский коридор доставки российского газа в Европу остается недозагруженным.