За год газ в Европе вырос в цене в 6 раз

За последний год европейский рынок газа ощутил серьезное повышение цен. Эксперты отмечают, что тарифы выросли почти в 6 раз. Как опубликовал в своих социальных сетях гендиректор "Оператора ГТС Украины" – газ в Европе достиг своего 13-летнего максимума.
Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) 19 июня - 29,575 евро за МВт/ч.16 июня Сергей Макогон заявил, что газ в Европе дорожает из-за нескольких факторов:
- в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты;
- активно стартовал "сезон охлаждения" в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров.
Однако не исключен и политический фактор роста цены на газ.
Глава "Оператор ГТС Украины" отметил, что украинский коридор доставки российского газа в Европу остается недозагруженным.
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