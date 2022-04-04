За активы ПАО "Днепровский металлургический комбинат" хотят свыше 8 млрд гривен

На сайте системы ProZorro появилась информация о аукционе, который должен осуществиться 26 июля 2021 года. Лотом станет имущество ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Планируется, что активы производителя металлопродукции смогут уйти «с молотка» не меньше, чем за 8,4 млрд гривен.

На продажу выставляется единый имущественный комплекс предприятия и его дебиторская задолженность. Комбинат продают в рамках судебного дела о банкротстве.

Предложения покупателей принимают до 25 июля. Сам аукцион должны провести 26 июля.

ПАО Днепровский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Входит в ТОП-шесть ведущих металлургических комбинатов Украины по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат входит в состав корпорации ИСД. Контрольный пакет акции принадлежит структурам, аффилированным с российским ВЭБ. Миноритарные владельцы - Сергей Тарута и Олег Мкртчан. С 2017 года входит в сферу интересов компании Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. С этого времени поставка сырья и сбыта готовой продукции комбината осуществлялась через структуры Метинвеста. Штат – более 8900 человек.