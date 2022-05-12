За 2021 год стоимость аренды жилья в столице подскочила на 21%

22:58 09 августа Киев, Украина

Аренда жилья в столице продолжает расти вверх, вместе с этим и уменьшилось количество краткосрочных бронирований жилья.



В Киеве продолжила дорожать аренда жилья. За неделю цены на однокомнатные квартиры поднялись на 2,6%. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на анализ данных портала недвижимости "ЛУН".



Одновременно стоимость аренды двухкомнатных квартир выросла на 2,5%. При этом за "трешки" владельцы стали просить на 1% меньше.



В ЦЭС отметили, что рост медианной цены на аренду частично обусловлен поступлением дорогих и снижением количества дешевых квартир на рынке.



Кроме того, за неделю на 5% уменьшилось количество краткосрочных бронирований жилья. При этом в 2019 году в этот же период бронирований делали на 19% меньше.



Напомним, неделей ранее аренда однокомнатных квартир поднялись на 4,6%. А двухкомнатные и трехкомнатные подорожали на 5,8 и 0,5% соответственно.



К тому же три недели назад в центре сообщали, что за год стоимость аренды жилья в столице подскочила в среднем на 21%. Так, однокомнатные квартиры стоят в среднем 11 843 грн за месяц (+13% по сравнению с июлем 2020-го), двухкомнатные – 19 971 грн в месяц (+25%), трехкомнатные 37 271 грн в месяц (+27%). Эти цены – самые высокие за последний год.