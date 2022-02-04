Ювелирный завод во Львове продадут – подробности

В программу государственной приватизации включили ювелирный завод, находящийся во Львове. «Львовский государственный ювелирный завод» рассматривают как объект продажи из-за нецелесообразности его работы. Приватизации в 2021 году подлежит весь имущественный комплекс, находящийся на улице Академика Подстригача, 2.
В января 2020 года в Расчетной палате Украины сообщили, что Государственное предприятие «Львовский государственный ювелирный завод» может стать банкротом.
По заключению Расчетной палаты, ювелирный завод имеет неустойчивое финансовое положение из-за сокращения оборачиваемости активов, уменьшение прибыльности и неспособности воспроизвести и расширить производство. Тогда же Счетная палата рекомендовала Кабинету Министров решить вопрос о дальнейшем функционировании предприятия, среди предложений - передать в приватизацию.
Львовский государственный ювелирный завод основали в 1944 году. Это единственный крупный государственный завод, производящий украшения.
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