Юнекс Банк Новинского купит группа инвесторов

Банк Вадима Новинского купит инвестиционная группа. Речь идет о продаже «Юнекс Банка», которую Национальный банк Украины согласовал с Dragon Capital. Инвесторы приобретут 75% активов, еще 25% приобретёт Иван Свитек – экс-глава Альфа Банка.

В компании уверены: покупка контрольного пакета акций обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Остальные 25% Юнекс Банка регулятор разрешил приобрести гражданину Чехии — Ивану Свитек, экс-голове Альфа Банка.

До сих пор Юнекс Банк контролировал народный депутат Вадим Новинский. Имея 100% уставного капитала. Юнекс — универсальный банк с частным капиталом, входит в перечень членов Фонда гарантирования вкладов и по итогам 2020 года — относится к убыточным.

Напомним, что согласно информации Национального банка Украины, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).