Ярославский купил банк «Кредит Днепр»

Пресс-служба банка «Кредит Днепр» заявила о оформлении сделки между Виктором Пинчуком – владельцем группы «Интерпайп» и Александром Ярославским – президентом группы DCH. Последний приобрел контрольный пакет акций банка «Кредит Днепр».

На следующий день новый владелец назначил главой правления банка Сергея Панова: его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины. В связи со сменой акционера, полномочия набсовета прекращены. Новые члены будут назначены после согласования их кандидатур с НБУ.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Ярославскому теперь принадлежат все 3,59 млрд акций банка «Кредит Днепр»

Как сообщалось, 30 июля НБУ согласовал покупку Ярославским 100% акций банка «Кредит Днепр». По данным регулятора, активы банка 1 июня 2020 года превышали 12,75 млрд гривень, и «Кредит Днепр» занимал 19-е место среди 75 действующих банков. Переговоры о покупке банка заняли около полугода.