Японская компания Panasonic позволит работникам перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщает издание Nikkei.
Такое решение в компании было принято для того, чтобы у работников было больше времени на личные интересы и развитие. Это необязательное нововведение, но возможностью могут воспользоваться все желающие.
Япония занимает последнее место по производительности труда среди стран Большой семерки, добавляет издание Nikkei.
В то же время, только 8% японских компаний согласны предложить третий выходной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в 2020 году. Среди тех компаний, которые согласились на 4-дневную рабочую неделю, называют японскую IT-компанию Encourage Technologies или Microsoft Japan.
Более 70% украинских работодателей согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют результаты исследования сайта по поиску работы Jooble. Он был проведен в июле 2021 года.
В декабре 2020 года Unilever сообщила о переводе своих работников на 4-дневную рабочую неделю в Новой Зеландии. Четырехдневную рабочую неделю в течение трех лет также будет тестировать Испания.
В марте 2021 года Bloomberg писали, что работа четыре дня в неделю становится мировой тенденцией. А в июле 2021 года правительство Исландии объявило об успешных исследованиях четырехдневной рабочей недели. Сокращение рабочих часов не отразилось на уровне производительности, а работники реже испытывали стресс и выгорание.
Подобное исследование также проводил университет Рединга в Великобритании. Согласно его результатам, более 60% компаний отметили, что их работники стали более производительными.
Такое решение в компании было принято для того, чтобы у работников было больше времени на личные интересы и развитие. Это необязательное нововведение, но возможностью могут воспользоваться все желающие.
Япония занимает последнее место по производительности труда среди стран Большой семерки, добавляет издание Nikkei.
В то же время, только 8% японских компаний согласны предложить третий выходной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в 2020 году. Среди тех компаний, которые согласились на 4-дневную рабочую неделю, называют японскую IT-компанию Encourage Technologies или Microsoft Japan.
Более 70% украинских работодателей согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют результаты исследования сайта по поиску работы Jooble. Он был проведен в июле 2021 года.
В декабре 2020 года Unilever сообщила о переводе своих работников на 4-дневную рабочую неделю в Новой Зеландии. Четырехдневную рабочую неделю в течение трех лет также будет тестировать Испания.
В марте 2021 года Bloomberg писали, что работа четыре дня в неделю становится мировой тенденцией. А в июле 2021 года правительство Исландии объявило об успешных исследованиях четырехдневной рабочей недели. Сокращение рабочих часов не отразилось на уровне производительности, а работники реже испытывали стресс и выгорание.
Подобное исследование также проводил университет Рединга в Великобритании. Согласно его результатам, более 60% компаний отметили, что их работники стали более производительными.
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