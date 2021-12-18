Яника Мерило об инновациях в Украине

19:22 09 Июль Киев, Украина

Яника Мерило - советница министров цифровой трансформации и инфраструктуры – рассказала об инновациях, над которыми работают в Минцифре

WIM

WIM - "weigh in motion" или габаритно-весовой контроль - это возможность взвесить транспортное средство, когда оно на обычной скорости переезжает через установленный на дороге габаритно-весовой комплекс. А дальше, при превышении разрешенного веса, автоматически высылается штраф.

Также можно будет отследить статистику о перевесе и штрафах в ближайшем времени через единый центр обработки данных и с первых шести WIM - через открытый databoard. Очень упрощенно говоря, если машина превышает наполовину разрешенный вес, то дорога уничтожается в 10 раз быстрее. То есть помимо "Большой стройки" надо и сохранять дороги.

Транспортная модель

Сейчас при поддержке Мирового банка, компания А+S создает транспортную модель Украины. Через нее можно будет получать реальную картину передвижения транспортных средств. То есть сколько по каким дорогам ездят, как оптимизировать транспортные пути, как разные перекрытия дорог влияют на движение и многое другое.

Smart Ticket

В планах запустить единый билет для оплаты любого вида транспорта. Чтобы, например, покупая билет через портал e-transport, можно было бы купить билет сразу на целый запланированный путь. В планах подключить УЗ, аэроэкспресс, авиакомпании, города, которые заинтересованы присоединиться. Первый пилот уже очень скоро.

Система контроля за дорогами

Сейчас в Укравтодоре в разработке система, через которую можно будет в реальном времени видеть ситуацию на дорогах, чтобы лучше реагировать на чрезвычайные ситуации, а также планировать и приоритезировать ремонты.

Это реальный проект big data, где,соединяя информацию от мобильных операторов и информацию с, например, Uber, TomTom, Bolt, можно будет получать реальную информацию о количестве пассажиров и средней скорости на разных трассах.

Реформа автотранспорта

Работаем в Мининфра и с депутатским корпусом, и с городами, чтобы провести реформу автотранспорта, в результате которой города смогут закупать пассажирские перевозки через ProZorro по принципу открытых закупок километров и маршрута. Это позволит, с одной стороны, повысить качество и закончить дискриминацию по перевозке льготных пассажиров, а с другой стороны, позволит требовать, чтобы маршрутки принимали электронную оплату и устанавливали валидаторы.

Пока маршрутки собирают деньги с пассажиров по принципу "сколько собрали, столько потратили", нет и мотивации. Прямо говоря, им нерентабельно принимать электронный билет, так как для них это, в каком-то смысле, "потерянный доход".

Толлинг

Начинается потихоньку дискуссия о толлинге, то есть об оплате по некоторым дорогам при перевозке груза с общим тоннажем свыше 12 тонн. При этом, по принципу справедливости - только на дорогах хорошего качества и без "двойной оплаты" - то есть не дублируя акциз.

Дискуссия только начинается. Но внедрение любой концепции требует и серьезного инновационного решения, чтобы не создавать дополнительные неработающие системы или нагрузку. Изучаем опыт в том числе Венгрии и Австрии.