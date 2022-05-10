Взятки в строительстве – от 3 до 10 млрд гривен

Елена Шуляк заявила о катастрофических цифрах объема коррупции в строительной сфере. По словам замглавы фракции партии «Слуга народа» в Украине объемы взяток варьируются от 3 до 10 млрд гривен. Это связано с устаревшими строительными нормами.
По ее словам, цифры коррупции в строительстве могут быть и больше.
Нардеп отметила, что строительство всегда было коррумпированной сферой по ряду причин.
Шуляк выступила с критикой реформы Даби (Государственной архитектурно-строительной инспекции). По ее словам, эта реформа является позором для власти.
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