Взятки в строительстве – от 3 до 10 млрд гривен

Елена Шуляк заявила о катастрофических цифрах объема коррупции в строительной сфере. По словам замглавы фракции партии «Слуга народа» в Украине объемы взяток варьируются от 3 до 10 млрд гривен. Это связано с устаревшими строительными нормами.

По ее словам, цифры коррупции в строительстве могут быть и больше.

«Коррупция в строительной сфере составляет от 3 до 10 млрд гривен в год по всей Украине. Это если считать очень осторожно», - заявила Шуляк.

Нардеп отметила, что строительство всегда было коррумпированной сферой по ряду причин.

«Практически ни один проект не может быть выполнено без нарушений. Потому что в Украине мы используем невероятно устаревшую систему государственных строительных норм (ДБН - государственные строительные нормы, - ред.)», - добавила она.

Шуляк выступила с критикой реформы Даби (Государственной архитектурно-строительной инспекции). По ее словам, эта реформа является позором для власти.