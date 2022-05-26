Выставлен на аукцион имущественный комплекс "Одессавинпром"

14 сентября 2021 года предприятие Одесского винзавода, площадью 22 тыс. кв. м будет выставлено на продажу с помощью аукциона.
Имущественный комплекс "Одессавинпром" по стартовой цене в 65,3 млн грн выставлен на продажу, сообщила пресс-служба Фонда госимущества на официальной странице в Facebook.
Приватизационный аукцион анонсирован на 14 сентября. Указывается, что на прозрачных торгах победитель получит производственные корпуса, складские помещения изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина.
Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. м находится в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливные и Атамана Головатого. Мощности "Одессавинпром" находятся в аренде у "частников".
Ранее ФГИУ было распродано 25 спиртовых мест осуществления деятельности, которые состоялись в рамках программы демонополизации спиртовой отрасли. Как сообщал зампредседателя Фонда государственного имущества Украины, Константин Кошеленко, от их приватизации в госбюджет поступило 1,5 млрд. грн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии