Выручка украинских кофеен выросла более чем на треть за 2021 год

09:38 16 Февраль Киев, Украина

Как изменились выручка и средний чек в украинских заведениях за 2021 год, говорится в исследовании компании по автоматизации кафе и

Выручка украинских кофеен выросла более чем на треть (35%) за 2021 год против допандемического 2019 года. Также на 33% увеличилась выручка фастфуда, и на 32% – кафе. Выручка в барах повысилась на 4%.

Если сравнить с 2019 годом, вырос и средний чек в заведениях. Это более равномерный рост для баров, кафе, кафе и фастфуда – от 27 до 29%.

На такой рост повлияло и повышение цен на продукты, пояснили рестораторы. По словам ресторанной консультантки Виктории Рейниковой, за 2021 год цены на продукты выросли примерно на 20%. Поэтому заведения вынуждены поднимать цену ежемесячно, хотя раньше цена менялась ежеквартально.



В то же время прибыль собственников заведений за это время не увеличилась. Если до пандемии хорошими показателями рентабельности считалось 30%, то сейчас – 10–15%, добавляют рестораторы.