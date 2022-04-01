Выпуск электромобилей Bentley по стратегии Beyond100

08:33 07 ноября Киев, Украина

С учетом нарастающих нефтяных кризисов и усилением мирового движения за сохранение экологического баланса, многие автопроизводители переходят на выпуск экологически безопасных транспортных средств. К такому же выбору пришел известный британский производитель люксовых автомобилей Bentley. Как стало известно, компания приняла решение к 2030 году полностью прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на производство исключительно электромобилей.

Так, в рамках стратегии Beyond100 в 2025 году появится первый серийный электромобиль Bentley, а с 2026 года в линейке марки будут представлены одни гибриды и электромобили.

Начиная с 2030 года, все новые Bentley станут оснащаться только полностью электрической силовой установкой.

Как известно, в настоящее время в линейке Bentley представлены три модели — купе и кабриолет Continental GT, седан Flying Spur и кроссовер Bentayga. Все машины оснащаются только бензиновыми двигателями, кроме Bentayga, который доступен как с дизельным мотором, так и в гибридной версии.

Ранее Bentley представила роскошный кроссовер Bentley Bentayga Speed, прошедший рейстайлинг. Авто развивает скорость до 306 километров в час. Модель считается быстрейшим серийным вседорожником на планете.

Как сообщалось, Bentley выпустит коллекционное авто за 1,5 млн фунтов стерлингов. Всего будет произведено 12 машин.