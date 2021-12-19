Выход из кризиса: новости украинского бизнеса

12:11 28 Июль Киев, Украина

Согласно открытым данным, украинский бизнес выход из карантинной спячки. Об этом свидетельствует количество вакансий по трудоустройству. За три с половиной месяца (апрель-середина июля 2020 года) количество рабочих мест выросло в два раза.

Так, на популярных сайтах по поиску работы количество свободных рабочих мест на конец июля 2020 составляет около 50 000. Касательно поиска работы за рубежом, то ресурс объясняет, что чаще всего украинские потенциальные трудовые мигранты находят ее в Польше, Чехии и Германии. С началом лета украинцам все чаще стали предлагать довольно неплохие предложения по работе за рубежом. Так, если в начале лета на ресурсах по поиску работы заграницей было зафиксировано около 7000 вакансий, то сейчас их уже насчитывается практически 8000.

Аналитики также приводят картину регистрации новых предпринимателей. Так их количество, начиная с середины марта 2020 рок, в течение двух следующих месяцев упала почти в три раза. Однако по состоянию на середину июня картина значительно стабилизировалась: теперь еженедельно в Украине регистрируется 5500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Opendatabot также объясняет, что в Украине по состоянию на середину июля 2020 возобновили свои доходы почти 90% кафе и ресторанов. Согласно информации Государственного центра занятости Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года, количество вакансий в стране составляет 58 000, что практически на 40% меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году.