Вслед за Heineken из россии уходит компания Carlsberg

16:47 28 марта Киев, Украина

Пивоваренный концерн Carlsberg продаст активы в РФ и покинет российский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.



В Carlsberg сообщили, что до завершения продажи активов будут продолжать деятельность и продолжать выплачивать зарплату сотрудникам.



Прибыль самой компании от работы в России в Carlsberg обещали передать благотворительным организациям.



Концерну Carlsberg принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Производителю также принадлежат такие бренды как Tuborg, Holsten и Kronenburg.



Утром 28 марта о прекращении деятельности в РФ заявила компания Heineken. Бизнес Heineken в России будет передан новому владельцу — до тех пор все семь заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу.



Еще одна крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev продолжает работу на российском рынке. 28 марта компания решила прекратить выпуск в РФ своего флагманского бренда Bud.