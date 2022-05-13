17:12 10 августа Киев, Украина

С каждым годом спрос на приобретение электрокаров стремительно увеличивается. И это не удивительно, ведь значительно вырос запас хода таких авто.



Мировые продажи электромобилей в 2040 году достигнут 66 млн ед. При том, что в 2020 году показатель составлял 3 млн. В этот переходный период лидерами станут рынки Европы и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на свое исследование.



Так, через 19 лет две трети мировых продаж будут приходиться на электромобили. Эксперты считают, что на данном этапе популярность транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) достигла пика.



Росту спроса на электромобили будет способствовать уменьшение разницы в цене. Так, в Европе стоимость электрокаров постепенно приближается к машинам с ДВС. Спад цен связан с тем, что стоимость аккумуляторов упала благодаря производственным и техническим обновлениям, а также повышению спроса.



На данном этапе Китай является лидером по производству аккумуляторов. Со свой стороны, Евросоюз планирует до 2025 года покрыть собственный рынок.



На мировом рынке уже представлены более 500 моделей электромобилей. К тому же вырос запас хода таких авто. В среднем они могут проехать без подзарядки 359 км, тогда как в 2012 году – лишь 166 км.



Напомним, в Украине зарегистрированы 29 345 электрокаров. Данные свидетельствуют о том, что все больше украинцев выбирают для себя "зеленый" вид транспорта.