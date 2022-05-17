Вредные привычки все сильнее "бьют по карману"

22:36 12 августа Киев, Украина

С каждым годом цены на алкоголь и сигареты стремительно растут вверх.



В Украине за год (июль 2020-2021 гг.) подорожали



Так, за указанный период выросли в цене: В Украине за год (июль 2020-2021 гг.) подорожали пиво , водка, вина столовые и сигареты отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



• пиво отечественного производства – в среднем на 6,6% (до 18,77 грн за 0,5 л);

• водка – на 1,3% (до 93,61 грн за 0,5 л);

• вина столовые – на 3,6% (до 69,52 грн за 0,75 л).



Сигареты с фильтром отечественных марок в июле 2021 года в среднем по Украине продавались по 48,27 грн за пачку (20 шт.), это на 19,4% дороже, чем в 2020 году, без фильтра – по 43,49 грн за пачку (дороже на 20,5%).



Также известно, на какие промтовары оптовики взвинтили ценники. В стране выросли цены на хлеб, мясо, молочку, сахар и напитки.



Рост потребительских цен в Украине в конце 2021 года замедлится с 10,2 до 9,6%, и вернется к 5% во втором полугодии 2022 года. Этому будет способствовать поступление на рынок нового урожая и корректировка мировых цен на энергоносители и продовольствие.



К тому же в стране исчезает средний класс. Люди ограничивают себя в потреблении обычных товаров и услуг.