Врачи и медсестры из Украины пополнят ряды медиков Польши

11:24 28 Март Киев, Украина

Как и во многих странах Европы, в Польше из-за пандемии ощущается острая нехватка медицинских кадров. По сообщению польского издания Puls Biznesu, правительство страны ожидает, что в этом году возрастет число служащих сферы здравоохранения из Украины, желающих работать в Польше. Этому способствует упрощенная процедура получения разрешения на работу для работников здравоохранения из-за пределов Европейского Союза.

По данным польских СМИ, в 2020 году в польской системе здравоохранения и социальной помощи работало более 4,2 тысячи человек из Украины.

По данным Министерства развития, труда и технологий, в прошлом году работу в Польше нашел 41 врач из Украины, зато в 2019 году таких лиц было 27, что означает 70-процентный рост.

В случае украинских медсестер в 2020 году в Польше их трудоустроилось только 11, а в 2019 - 10.

Однако, как отмечает издание, оптимизма добавляет факт, что медики из-за восточной границы уже давно выражали готовность приехать в Польшу на работу, но этому препятствовали жесткие правовые положения. Однако этот барьер, как уже упоминалось ранее, устранили.

Всего в Польше сейчас работает 142 000 врачей и почти 38,5 тыс. врачей-дантистов. С показателем 2,4 медика на тысячу жителей Польша находится на одном из последних мест в Европе. По подсчетам Верховной палаты врачей, стране не хватает 68 000 врачей. Поэтому кадровый дефицит могли бы пополнить специалисты из-за рубежа.

В данный момент в стране над Вислой работают 1594 врачей-иностранцев. 318 из них являются выходцами из стран Евросоюза, а 1276 - из самых разных уголков мира (например, Мавритании, Шри-Ланки, Танзании, Руанды, Непала). Но самую многочисленную группу из-за пределов составляют украинцы (550), белорусы (330) и россияне (57).

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года из Украины выехали более 66 тысяч врачей и медицинских работников.

Напомним, что за год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.