ВР утвердила налоговую амнистию – подробности

В Налоговый кодекс Украины будут внесены изменения после того, как за это проголосовало 245 депутатов Верховной Рады. Речь идет о способе детенизации украинской экономики и введении налоговой амнистии.

Новым законопроектом предлагается с 1 июля 2021 по 1 июля в 2022-м провести однократное специальное добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с такого декларирования предлагается определять:

5% по валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к украинским резидентов, других активов, которые зарегистрированы в Украине;

9% по валютных ценностей в финансовых учреждениях за рубежом, других активов, в частности движимого и недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, финансовых инструментов, которые зарегистрированы за рубежом;

2,5% стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 го до 20 июня 2022 года.

Также народные депутаты приняли в 1-м чтении 2 законопроекты, которые вносят необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Проведение налоговой амнистии обусловлено введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что затруднит вывод денег в оффшоры и другие подобные схемы.