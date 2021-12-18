ВР приняла закон о мультимодальных перевозках

298 народных депутатов во время заседания в Верховной Раде проголосовали за законопроект No4258 о мультимодальных перевозках, которые должны выполняться по меньшей мере двумя транспортными средствами.
Ответственность за мультимодальную перевозку берет на себя оператор данной перевозки: с момента принятия и до сдачи заказчику.
Этот законопроект имплементирует положения директивы Совета ЕС от 7 декабря 1992 г. о том, что общие правила устанавливаются для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между странами-членами. Правила, прописанные в документе, соответствуют правилам Соглашения о развитии мультимодальных перевозок TRACECA, что повышает шансы Украины присоединиться к международной транспортной программе с участием Европейского Союза, а также 14 стран-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центрального регионов.
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