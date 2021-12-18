ВР приняла закон о мультимодальных перевозках

09:52 24 Ноябрь Киев, Украина

298 народных депутатов во время заседания в Верховной Раде проголосовали за законопроект No4258 о мультимодальных перевозках, которые должны выполняться по меньшей мере двумя транспортными средствами.

Проект закона предусматривает закрепление правового участия сторон при выполнении мультимодальных перевозок из одного юридического договора. При этом количество транспортных средств может изменяться при необходимости столько раз, сколько необходимо для ее завершения.

Ответственность за мультимодальную перевозку берет на себя оператор данной перевозки: с момента принятия и до сдачи заказчику.

Важно отметить, что заказчик теперь не обязан юридически доказывать вину оператора в случае, если груз при транспортировке потерялся или повредился, эта ответственность автоматически ложится на оператора. Однако в документе указана и максимальная сумма возмещения оператором, предусмотренная в специальных правах заимствования, в соответствии с действующей международной практикой.

Этот законопроект имплементирует положения директивы Совета ЕС от 7 декабря 1992 г. о том, что общие правила устанавливаются для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между странами-членами. Правила, прописанные в документе, соответствуют правилам Соглашения о развитии мультимодальных перевозок TRACECA, что повышает шансы Украины присоединиться к международной транспортной программе с участием Европейского Союза, а также 14 стран-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центрального регионов.