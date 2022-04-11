ВР не поддержала законопроект о кассовых аппаратах для ФОП

С большим перевесом против (228 голосов) не прошел законопроект № 4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для всех физических лиц предпринимателей, кроме рисковых групп. Таким образом Верховная Рада не поддержала новый закон.

Перед этим с трибуны выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с предложением сейчас не поддерживать этот законопроект, чтобы потом внести новый документ, чтобы с нового года заработала новая система по фискализации предпринимателей.

Проект постановления также предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.