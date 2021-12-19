Волна коронавируса понижает цену на нефть

Коронавирусная волна в Европе снова понижает стоимость нефти в мире. Карантинные меры по всей Европе ужесточились, а значит – это повлияет не только на валютный рынок, но и на продажу «черного золота».

В ряде штатов США, включая Нью-Джерси и Мичиган, количество новых случаев COVID-19 также растет, и распространение этого тренда на другие регионы страны может перечеркнуть усилия властей по открытию экономики, отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Вакцинация движется хорошо, но краткосрочные риски остаются высокими", — цитирует эксперта MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 во вторник составила $68,39 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,34 (0,5%) — до $68,88 за баррель, хотя в течение сессии их цена поднималась выше $70 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $64,94 за баррель, что на $0,43 (0,66%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,22 (0,3%) — до $65,39 за баррель.