"Волчанский агрегатный завод" может осуществлять экспорт авиаоборудования

19:19 28 июля Киев, Украина

Оттечественное машиностроительное предприятие "Волчанский агрегатный завод" будет экспорт ировать авиа оборудование собственного производства.



Данное постановление было принято по итогам заседания Кабинета Министров Украины 28 июля, передает ГМК-Центр.



Срок предоставления полномочий в проекте постановления предлагается определить до 1 июня 2024 года. В случае отсутствия мотивированных ходатайств о прекращении экспорта со стороны Государственного экспортного контроля, право на поставку товаров автоматически будет продлено еще на 5 лет.



Разрешение предоставлено по двум позициям – ML10.а (пилотируемые летательные аппараты и аэростатические воздушные суда, а также специально предназначенные для них компоненты) и ML10.d. (маршевые авиационные двигатели и специально предназначенные для них компоненты).



Кабмин считает, что принятие данного решения увеличит экспортный потенциал Украины.



Волчанский завод является машиностроительным предприятием, которое специализируется на создании агрегатов, деталей и сборочных единиц для гидравлических систем, а также для систем управления авиационной техникой.