Во Львове незначительно выросли цены на аренду квартир из-за новостей о военной угрозе

На фоне новостей об угрозе военного вторжения цены на аренду жилья выросли на 5-7%, сообщил глава львовского отделения Ассоциации риэлторов Андрей Борисов.
По его словам, рост цен начался с декабря 2021 года. Цены могли бы вырасти больше, но пока они «гасятся значительным предложением в период низкого сезона».
Спрос на жилье есть, но больше на словах, говорит Борисов. Чаще всего арендой жилья на срок от двух недель до двух месяцев интересуются компании из Киева, Харькова и Запорожья. Но тех, кто действительно переехал или внес подписку на квартиру, немного.
Похожую ситуацию наблюдают в других западных областях – Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком. По словам риэлторов, они получают примерно 5 звонков в день от неместных, а "еще две недели назад такого не было".
Издание добавляет, что интерес к аренде квартир во Львове растет уже три года из-за пандемии и развития IT-отрасли.
Спрос на аренду квартир во Львове вырос, но незначительно, подтверждают эксперты. Средняя цена за аренду квартиры в новостройке – 400 долларов в месяц. По словам одного из директоров агентств недвижимости, крупные компании пока мониторят цены во Львове и Львовской области, но не перевозят своих работников.
В отелях Львова также не стопроцентная наполненность: чаще всего приезжают люди из Киева «на неделю-две, вероятно, по причинам безопасности». Кроме того, в городе не изменилось количество иностранных туристов (40% всех туристов), говорит заместитель директора КП «Центр развития туризма» Лилия Курпита.
В то же время, спрос на аренду и покупку квартир в Киеве несколько снизился, но не больше, чем во время жесткого локдауна. Люди приостанавливают решение о покупке квартир, комментируют риелторы. Они прогнозируют, что в случае обострения ситуации цены на жилье будут снижаться.
По его словам, рост цен начался с декабря 2021 года. Цены могли бы вырасти больше, но пока они «гасятся значительным предложением в период низкого сезона».
Спрос на жилье есть, но больше на словах, говорит Борисов. Чаще всего арендой жилья на срок от двух недель до двух месяцев интересуются компании из Киева, Харькова и Запорожья. Но тех, кто действительно переехал или внес подписку на квартиру, немного.
Похожую ситуацию наблюдают в других западных областях – Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком. По словам риэлторов, они получают примерно 5 звонков в день от неместных, а "еще две недели назад такого не было".
Издание добавляет, что интерес к аренде квартир во Львове растет уже три года из-за пандемии и развития IT-отрасли.
Спрос на аренду квартир во Львове вырос, но незначительно, подтверждают эксперты. Средняя цена за аренду квартиры в новостройке – 400 долларов в месяц. По словам одного из директоров агентств недвижимости, крупные компании пока мониторят цены во Львове и Львовской области, но не перевозят своих работников.
В отелях Львова также не стопроцентная наполненность: чаще всего приезжают люди из Киева «на неделю-две, вероятно, по причинам безопасности». Кроме того, в городе не изменилось количество иностранных туристов (40% всех туристов), говорит заместитель директора КП «Центр развития туризма» Лилия Курпита.
В то же время, спрос на аренду и покупку квартир в Киеве несколько снизился, но не больше, чем во время жесткого локдауна. Люди приостанавливают решение о покупке квартир, комментируют риелторы. Они прогнозируют, что в случае обострения ситуации цены на жилье будут снижаться.
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