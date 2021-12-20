Власти выплатят деньги тем, кто не работает в «красной зоне»

Жители Украины, проживающие в «красной зоне» получат компенсацию. Такое решение принял Кабинет Министров. По словам Дениса Шмыгаля, деньги получит малый и микробизнес – его руководители и работники.

Подать заявку на выплату можно будет в приложении "Дія". Но это касается не всех видов бизнеса, а только тех, которые само государство считает пострадавшими. Зимой Кабинет министров утвердил перечень из 49 КВЕД, которым дают право на получение финансовой помощи. Тогда, чтобы рассчитывать на выплаты, были следующие требования к предпринимателям:

зарегистрироваться не позднее, чем за 3 месяца до подачи документов;

не иметь долга по ЕСВ и уплатить этот взнос за последние 3 месяца;

не числиться одновременно наемным сотрудником;

иметь основной вид деятельности, который соответствует утвержденному перечню претендентов на помощь.

Вероятно, эти же правила будут действовать и сейчас, но пока окончательных разъяснений от Кабмина не поступило.

Основная сумма компенсаций из госбюджета не меняется. Предпринимателям выделят по 8 000 грн, как и зимой. Но в этот раз к этой сумме хотят добавить и выплаты с местных бюджетов. Объемы дополнительной помощи будут меняться в зависимости от возможностей на местах. Можно предположить, что в небольших городах компенсации будут меньше, чем в городах-миллионниках.

Но пока размер дополнительных компенсаций местные власти не оглашают.