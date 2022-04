Владелец Ever Given заплатит компенсацию – судно выпустили из-под ареста

Судно Ever Given блокировавшее 23 марта Суэцкий канал отпустили из-под ареста. Администрация канала подписала соглашение с владельцем судна о финансовой компенсации для всех пострадавших. Блокировка канала длилась 7 дней и финансово пострадавших сторон очень много.

Стороны не раскрывают точную сумму компенсации. Изначально администрация канала требовала $916 млн, но впоследствии уменьшила требования до $550 млн, из которых $200 млн хотела получить наличными. Оставшуюся сумму администрация согласилась получить с отсрочкой в виде безналичных платежей.

Владелец контейнеровоза, японская компания Shohei Kisen, а также страховые компании, не соглашались с суммой требований, что затянуло переговоры о снятии ареста с Ever Given. После подписания соглашения Ever Given покинул Большое Горькое озеро, где он 106 дней находился под арестом и направился в сторону Средиземного моря.

На борту Ever Given находится более 18 000 контейнеров.