Владелец Berkshire Hathaway объявил имя преемника

Одна из крупнейших компаний мира - Berkshire Hathaway – ищет преемника с 2006 года. Владелец сети крупных компаний, занимающихся инвестированием, страхованием, торговлей уже несколько раз заявлял, что после его ухода необходим надежный и сильный кандидат на пост руководителя. Недавно Уоррен Баффет объявил о том, кто займет это почетное место.

В случае ухода миллиардера Уоррена Баффета с поста гендиректора холдинговой компании Berkshire Hathaway его место займет вице-президент Грег Абель. Об этом заявил Баффет, сообщает CNBC.

"Директоры согласны с тем, что, если бы со мной что-то случилось сегодня вечером, то это Грег будет тем, кто возьмет все на себя завтра утром", – заявил 90-летний Баффет.

58-летний Абель руководит Berkshire Hathaway Energy в крупного поставщика электроэнергии в США. Еще одним кандидатом был 69-летний руководитель страхового бизнеса Аджит Джайн. Баффет подчеркнул, что относительная молодость Абеля "имеет реальное значение".

Баффета спросили о преемнике после того, как вице-председатель холдинга Чарли Мангер заявил на собрании акционеров Berkshire, что "Грег сохранит культуру", обсуждая бизнес-модель компании.

"Я подозреваю, что Баффет неохотно сообщил об этом. Коронация Абеля – не совсем сюрприз", – прокомментировал новость аналитик Edward Jones&Co Джим Шанахан, сообщает Reuters.

Сам Баффет в 2013 году называл преемника "первоклассным человеком".

"В этом мире много умных людей, но некоторые из них делают очень глупые вещи. Он умный парень, который никогда не сделает глупостей", – заявил тогда Баффет.

Berkshire Hathaway состоит из более 60 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Еще холдинг владеет акциями почти 30 компаний (в частности Apple, CocaCola, Visa, Amazon.com). Стоимости активов компании превышает $600 млрд. Прибыль по итогам 2020 года – $45,2 млрд (-48%).