Владельцем компании по выпуску спутников и тепловизоров стал украинец

Работающая 20 лет в области высокоточных технологий, южноафриканская компания Dragonfly Aerospace теперь принадлежит украинскому бизнесмену. Как стало известно, Dragonfly Aerospace сейчас строит завод по производству микроспутников. А приобрел контрольный пакет этой компании владелец американской Noosphere Ventures запорожец Максим Поляков. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По словам Полякова, которые приводятся в релизе, технология Dragonfly обеспечивает высококачественные изображения в широком диапазоне спектров и разрешений, которые имеют решающее значение для мониторинга планеты и создания интеллектуального сельского хозяйства, защищающего биоразнообразие.

Dragonfly Aerospace объявила на Международном конгрессе космонавтики 2020 года о заключении сделки с EOSDA, входящей в портфель Noosphere Ventures, на поставку двух больших тепловизоров Dragonfly для спутников компании.

EOSDA ранее объявила о своих планах по запуску первой в мире спутниковой группировки, ориентированной на сельское хозяйство, которая также поможет решить глобальные проблемы, такие как изменение климата, деградация земель и экологические угрозы.

В настоящее время в Dragonfly Aerospace занято более 100 сотрудников, компания инвестирует в проектно-производственный комплекс в ЮАР под Кейптауном для сборки до 48 спутников в год от 50 до 600 кг и тепловизоров.