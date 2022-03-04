Винницкий агропроизводитель будет поставлять лук в Саудовскую Аравию

11:39 04 Июнь Киев, Украина

Заметных успехов достигают многие фермерские хозяйства в Украине. Производство качественной продукции, способной конкурировать с лучшими образцами мировой продукции. Так, фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием овощей в Винницкой области, планирует в этом году экспортировать свою продукцию. Если в прошлом году все овощи реализовывали на внутреннем рынке, то лук нового урожая планируют отправить в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Винниця.info, пишет agronews.ua.

Чтобы выходить на внешние рынки, еще несколько лет назад фермерское хозяйство прошло сертификацию по стандартам Global G.A.P. Это европейский сертификат безопасности и качества продукции, который распространяется почти на 98% стран мира.

«Имея сертификат на первичную продукцию, то есть не переработанную, можно отправлять её в любую страну мира. Но когда ты планируешь отправку, то по стандартам Global G.A.P, делаешь сертификацию на конкретную страну, в которую отправляешь», - объясняет руководитель предприятия Вадим Кричковский.

В этом году фермерское хозяйство планирует экспортировать лук.

«Мы сотрудничаем с различными компаниями, которые помогают нам в Украине за европейские средства и организуют выход на рынки. Имели несколько переговоров с крупными закупщиками из Саудовской Аравии, которых интересуют украинские продукты. Оценив свой потенциал и требования общемирового законодательства, мы приняли решение отправлять лук. Другие культуры, которые мы выращиваем - картофель, морковь, если отправлять мытыми, могут испортиться. Также были определенные условия по расфасовке и упаковке. Лук должен быть в 3-килограммовой брендированной упаковке. Также есть условия по минимальной партии. Мы все этапы уже прошли. У нас в Виннице есть компания, которая планирует сделать площадку, чтобы загружать контейнеры прямо в Виннице, и они уже будут отправлять на Саудовскую Аравию. Они обеспечивают логистику», - рассказал Вадим Кричковский.

В прошлом году в фермерском хозяйстве вырастили 600 тонн лука, 3 тысяч тонн моркови, 500 тонн свеклы, 400 тонн картофеля. Это все экологически чистая продукция.

«Компания работает по стандарту Global G.A.P, поэтому все средства защиты, все удобрения, используем только те, которые разрешены. Ежегодно приезжает аудитор из Европы, каждый раз с разных стран. Берет на испытания наши овощи и проверяет на 380 позиций пестицидов и нитраты. Если показатель составит хотя бы 0,001, то сертификат Global G.A.P на всю культуру не выдается», - объясняет руководитель фермерского хозяйства.

Напомним, что Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) призывает правительство отстоять право на экспорт картофеля в Молдову.